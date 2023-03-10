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Абрам Антонов
Абрам Антонов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Антон Спиридонов
1799 г.р.
Мать
Акулина Леонтьевна
1801 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец:
Антон Спиридонов
Мать:
Акулина Леонтьевна
Смерть
1835
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