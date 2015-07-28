Шахова (Шкваренко) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Шкваренко) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1946

Дата смерти

28.07.2015

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1946

Отец: Шкваренко Алексей

Мать: Шкваренко Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
30.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шахов Алексей

Светловодск, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Светловодск, Кіровоградська область
Смерть
28.07.2015
Во сне
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