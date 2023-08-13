Бодрина (Пупова) Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти10.09.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Пупов Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бодрина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Бодрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1911
Отец ребёнка: Бодрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Акишина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бодрин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бодрина Полина Ивановна
Отец ребёнка: Бодрин Иван Васильевич
Смерть
10.09.1969
Мыски, Мысковский, Кемеровская область