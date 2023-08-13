Бодрина (Пупова) Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрина (Пупова) Анна Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

10.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Пупов Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бодрина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Бодрин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.03.1911

Сын: Бодрин Захар Иванович

Отец ребёнка: Бодрин Иван Васильевич

Пильно, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Акишина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бодрин Иван Васильевич

Пильно, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бодрина Полина Ивановна

Отец ребёнка: Бодрин Иван Васильевич

Смерть
10.09.1969
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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