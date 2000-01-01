Ульяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Кузовлев Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кузовлев Сергей Николевич

Отец ребёнка: Кузовлев Николай Яковлев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Кузовлев Николай Яковлев

Смерть
Неизвестно
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