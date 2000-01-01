Ульяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Кузовлев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Кузовлев Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кузовлев Сергей Николевич
Отец ребёнка: Кузовлев Николай Яковлев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Кузовлев Николай Яковлев
Смерть
Неизвестно