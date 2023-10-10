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Панкратова Прасковья Степановна

Место рождения

Заполье, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Заполье, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дроздова Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Панкратов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кокоткова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Панкратов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карельская Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пальмина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Михаил Петрович

Смерть
1912
Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
умерла от туберкулеза
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