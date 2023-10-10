Панкратова Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дроздова Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1894 ст.
Сын: Панкратов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кокоткова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Панкратов Илья Михайлович
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карельская Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальмина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Панкратов Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912
умерла от туберкулеза