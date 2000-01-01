Позднякова Аксинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова Аксинья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
26.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашенкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Михаил Андреевич

Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
Неизвестно
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