Позднякова Аксинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
26.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашенкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
Неизвестно