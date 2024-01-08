Осинин Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Башлыкова Нина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осинина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Башлыкова Нина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башлыкова Нина Ильинична