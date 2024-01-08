Осинин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинин Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Башлыкова Нина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осинина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Башлыкова Нина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башлыкова Нина Ильинична

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