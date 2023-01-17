Мезин (Сердюк) Жанна
Место рождения
Дата рождения24.07.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1956
Сын: Мезин Борис
Отец ребёнка: Мезин Константин
Войвож, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.05.1961
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Мезин Константин
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезин Константин