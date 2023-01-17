Мезин (Сердюк) Жанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезин (Сердюк) Жанна

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Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

24.07.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
17.06.1956

Сын: Мезин Борис

Отец ребёнка: Мезин Константин

Войвож, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.05.1961

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Мезин Константин

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезин Константин

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