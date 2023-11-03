(Орлова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Орлова) Анна Степановна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

18.07.1912

Дата смерти

17.11.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912

Отец: Орлов Степан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
27.10.1936

Сын: Якименко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Тимофеевич

Украина
Рождение ребёнка
13.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якименко Иван Тимофеевич

Христофоровка, Миколаївська область
Смерть
17.11.1992
Похороны
Неизвестно
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
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