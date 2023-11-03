(Орлова) Анна Степановна
Место рожденияУкраина
Дата рождения18.07.1912
Дата смерти17.11.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912
Отец: Орлов Степан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
27.10.1936
Сын: Якименко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Якименко Иван Тимофеевич
Украина
Рождение ребёнка
13.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якименко Иван Тимофеевич
Христофоровка, Миколаївська область
Смерть
17.11.1992
Похороны
Неизвестно
Будённовск, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край