Василенко (Пуцыгова) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Пуцыгова) Лариса Михайловна

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

06.02.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
09.08.1980

Муж: Василенко Геннадий Эдуардович

Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.04.1981

Дочь: Ларина Кристина Геннадьевна

Отец ребёнка: Василенко Геннадий Эдуардович

Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василенко Геннадий Эдуардович

Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край
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