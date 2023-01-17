Василенко (Пуцыгова) Лариса Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.08.1980
Рождение ребёнка
13.04.1981
Дочь: Ларина Кристина Геннадьевна
Отец ребёнка: Василенко Геннадий Эдуардович
Рождение ребёнка
30.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василенко Геннадий Эдуардович