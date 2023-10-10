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Буцанова Фаина Ивановна

Место рождения

Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Буцанов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Буцанов Ефим

Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, Пестово
Рождение ребёнка
1911

Сын: Буцанов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Буцанов Ефим

Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, д. Пестово
Место жительства
1941
Пестово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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