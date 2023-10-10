Буцанова Фаина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Буцанов Ефим
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, Пестово
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Буцанов Ефим
Ивановская обл., Палехский р-н, Вареевский с/с, д. Пестово
Место жительства
1941
Смерть
Неизвестно