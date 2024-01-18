Ивашина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивашин Виктор Николаевич

Мать: Ивашина Ирина Фëдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
13.08.2007

Сын: Кожевников Юрий Александр

Отец ребёнка: Кожевников Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
26.11.2013

Сын: Кожевников Лев Александрович

Отец ребёнка: Кожевников Александр Юрьевич

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