Ивашина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивашин Виктор Николаевич
Мать: Ивашина Ирина Фëдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.2007
Сын: Кожевников Юрий Александр
Отец ребёнка: Кожевников Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
26.11.2013
Сын: Кожевников Лев Александрович
Отец ребёнка: Кожевников Александр Юрьевич