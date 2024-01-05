Фирсанова (Меньшикова) Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшиков Илья Космин
Бракосочетание
01.11.1831 ст.
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1832
Дочь: Фирсанова Елисавета Николаевна
Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.07.1835
Дочь: Фирсанова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1839
Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1840
Дочь: Фирсанова Васса Николаевна
Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1841
Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсанова Праскева Николаевна
Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно