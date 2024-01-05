Фирсанова (Меньшикова) Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсанова (Меньшикова) Анна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшиков Илья Космин

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1831 ст.

Муж: Фирсанов Николай Петрович

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1832

Дочь: Фирсанова Елисавета Николаевна

Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
?.07.1835

Дочь: Фирсанова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1839

Сын: Фирсанов Илия Николаевич

Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
15.08.1840

Дочь: Фирсанова Васса Николаевна

Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
14.12.1841

Сын: Фирсанов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсанова Праскева Николаевна

Отец ребёнка: Фирсанов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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