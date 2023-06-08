Исаева Рита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.2021
Сын: Борисов Даниил Витальевич
Отец ребёнка: Борисов Виталий Александрович
Рождение ребёнка
30.03.2023
Дочь: Борисова Ева Витальевна
Отец ребёнка: Борисов Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно