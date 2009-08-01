Конькова (Подъякова) Зинаида Николаевна
Место рожденияс. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Дата рождения21.08.1924
Дата смерти01.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1924
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
01.08.2009
Верховажье, Вологодская область