Конькова (Подъякова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Подъякова) Зинаида Николаевна

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Место рождения

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область

Дата рождения

21.08.1924

Дата смерти

01.08.2009

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1924

Отец: Подъяков Николай Сергеевич

Мать: Подъякова Анна Александровна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коньков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коньков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коньков Анатолий Иванович

Смерть
01.08.2009
Верховажье, Вологодская область
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