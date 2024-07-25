Голосова Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голосова Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосов Алексий Порфирьевич

Отец ребёнка: Голосов Порфирий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосов Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Голосов Порфирий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голосов Порфирий Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна

Отец ребёнка: Голосов Порфирий Павлович

Смерть
Неизвестно

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