Огородникова Ксения Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Екатерина Иоанновна
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ирина Иоанновна
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Феврония Иоанновна
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Рождение ребёнка
05.02.1891
Сын: Огородников Федор Иоаннович
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Рождение ребёнка
28.07.1894
Сын: Огородников Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Рождение ребёнка
26.08.1897
Сын: Огородников Александр Иоаннович
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Рождение ребёнка
06.03.1900
Сын: Огородников Константин Иоаннович
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Рождение ребёнка
13.02.1905
Сын: Огородников Павел Иоаннович
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Рождение ребёнка
26.12.1912
Сын: Огородников Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917