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Огородникова Ксения Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Екатерина Иоанновна

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ирина Иоанновна

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Феврония Иоанновна

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Рождение ребёнка
05.02.1891

Сын: Огородников Федор Иоаннович

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Рождение ребёнка
28.07.1894

Сын: Огородников Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Рождение ребёнка
26.08.1897

Сын: Огородников Александр Иоаннович

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Рождение ребёнка
06.03.1900

Сын: Огородников Константин Иоаннович

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Рождение ребёнка
13.02.1905

Сын: Огородников Павел Иоаннович

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Рождение ребёнка
26.12.1912

Сын: Огородников Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Иоанн Лаврентиевич

Смерть
После 1917
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