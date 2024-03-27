Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Тухватулла Гиззатуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Гиззатулла Аглиуллович

Мать: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусниямал Тухватулловна

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Зиннатулла Тухватуллович

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Мажит Тухватуллович

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова ?

Смерть
Неизвестно
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