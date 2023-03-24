Кузнецова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кузнецов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр

Смерть
Неизвестно
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