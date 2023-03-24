Кузнецова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кузнецов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Александр
Смерть
Неизвестно