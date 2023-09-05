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Личенков Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Личенков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1902

Сын: Личенко Нил Иванович

Мать ребёнка: Личенкова Анастасия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Личенков Борис Иванович

Мать ребёнка: Личенкова Анастасия

Рождение ребёнка
03.06.1912

Дочь: Буханец Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Личенко Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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