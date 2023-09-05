Личенков Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Личенков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1902
Сын: Личенко Нил Иванович
Мать ребёнка: Личенкова Анастасия
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Личенкова Анастасия
Рождение ребёнка
03.06.1912
Дочь: Буханец Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно