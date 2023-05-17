Романова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романова Николай Викторович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Олег
Отец ребёнка: не указан