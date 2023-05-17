Романова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романова Николай Викторович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Олег

Отец ребёнка: не указан

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