Салтыков Георгий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889 ст.
Крещение
02.04.1889 ст.
Восприемники: Екатерина Васильевна Кутузова
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.
Дочь: (Салтыкова) Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Салтыкова (Кулакова) Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.03.1912 ст.
Дочь: (Салтыкова) Клавдия Георгиевна
Мать ребёнка: Салтыкова (Кулакова) Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
До 1913
Бракосочетание
10.11.1913 ст.
Рождение ребёнка
03.07.1915 ст.
Сын: Салтыков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Салтыкова (Коновалова) Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно