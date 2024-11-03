Салтыков Георгий Павлович 01.04.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыков Георгий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889 ст.

Отец: Салтыков Павел Алексеевич

Мать: Салтыкова (Кутузова) Агапия (Агафья) Григорьевна

Крещение
02.04.1889 ст.
Восприемники: Екатерина Васильевна Кутузова
Рождение ребёнка
06.02.1910 ст.

Дочь: (Салтыкова) Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Салтыкова (Кулакова) Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.03.1912 ст.

Дочь: (Салтыкова) Клавдия Георгиевна

Мать ребёнка: Салтыкова (Кулакова) Пелагея Тимофеевна

Бракосочетание
До 1913

Жена: Салтыкова (Кулакова) Пелагея Тимофеевна

Бракосочетание
10.11.1913 ст.

Жена: Салтыкова (Коновалова) Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
03.07.1915 ст.

Сын: Салтыков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Салтыкова (Коновалова) Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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