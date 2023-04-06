Камышева (Фалалеева) Евдокия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камышева (Фалалеева) Евдокия Тихонова

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Место рождения

Бабинское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Фалалеев Тихон Михайлов

Мать: не указана

Бабинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
заимочка Яланская, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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