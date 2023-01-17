Смирнова (Ершова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Ершова) Мария Владимировна

Смирнова (Ершова) Мария Владимировна

avatar

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
17.04.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлюкович Роман Эдуардович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
13.10.2013

Муж: Павлюкович Роман Эдуардович

Медведево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Развод
2015

Муж: Павлюкович Роман Эдуардович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close