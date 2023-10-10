Шохин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения13.10.1873
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1873
Отец: Шохин Иван Акимович
Мать: Шохина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.08.1897
Дочь: Шохина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1899
Дочь: Шохина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: Попова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1903
Сын: Шохин Петр Андреевич
Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1905
Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1908
Сын: Шохин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931