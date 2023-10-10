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Шохин Андрей Иванович

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.10.1873

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1873

Отец: Шохин Иван Акимович

Мать: Шохина Мария Васильевна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.08.1897

Дочь: Шохина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: Шохина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: Попова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Шохин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Шохин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.01.1908

Сын: Шохин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шохина Анастасия Ивановна

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Анастасия Ивановна

Смерть
1931
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