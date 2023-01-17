Савельев Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Савельев Григорий Корнеевич
Мать: Савельева Татьяна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Савельева Фекла Ерофеевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Савельева Фекла Ерофеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Савельев Ипатий Максимович
Мать ребёнка: Савельева Фекла Ерофеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Савельев Алексей Максимович
Мать ребёнка: Савельева Фекла Ерофеевна
Смерть
1853