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Савельев Максим Григорьевич

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Савельев Григорий Корнеевич

Мать: Савельева Татьяна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Горохов Потап Максимович

Мать ребёнка: Савельева Фекла Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Савельев Ефим Максимович

Мать ребёнка: Савельева Фекла Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Савельев Ипатий Максимович

Мать ребёнка: Савельева Фекла Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Савельев Алексей Максимович

Мать ребёнка: Савельева Фекла Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1853
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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