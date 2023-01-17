Юткина Анастасия Арефьевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Арефий Семенович
Мать: Марина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Куличихина Ольга Юткина
Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Юткина
Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич
Рождение ребёнка
18.08.1871
Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно