Юткина Анастасия Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткина Анастасия Арефьевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Арефий Семенович

Мать: Марина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Куличихина Ольга Юткина

Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Юткина

Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Юткин Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.08.1871

Сын: Юткин Петр Максимович

Отец ребёнка: Юткин Максим Моисеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юткин Максим Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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