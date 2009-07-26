Борискина (Вешаева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискина (Вешаева) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1934

Дата смерти

26.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Туркменистан
Смерть
26.07.2009
Туркменистан
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