Борискина (Вешаева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1934
Дата смерти26.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Туркменистан
Смерть
26.07.2009
Туркменистан