Блинков Сергей Семенович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Осипов Семен Никифорович
Мать: Осипова Акилина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Горохова Наталья Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Федора Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Блинков Игнатий Сергеевич
Мать ребёнка: Блинкова Федора Алексеевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Блинков (рекрут С 1855) Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Блинкова Федора Алексеевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Блинкова Федора Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Блинкова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850