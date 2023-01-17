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Блинков Сергей Семенович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Осипов Семен Никифорович

Мать: Осипова Акилина

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Горохова Наталья Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Федора Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Блинков Игнатий Сергеевич

Мать ребёнка: Блинкова Федора Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Блинков (рекрут С 1855) Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Блинкова Федора Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Блинков Лазарь Сергеевич

Мать ребёнка: Блинкова Федора Алексеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Блинков Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Блинкова Евдокия Васильевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинкова Евдокия Васильевна

Смерть
1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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