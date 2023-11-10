Васильев Матвей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияС 1898 по 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1898 по 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Непонятно, кто является его отцом. Им могут быть две персоны. Либо Николай Анисимович Васильев, либо Николай Акимович Васильев.
Бракосочетание
14.07.1920
Запись №41 о бракосочетании от 14 июля 1920г хлебопашца Васильева Матвея Николаевича 22 лет и Васильевой Марии Николаевны 25 лет (вдова) из с. Верх-Чика.
Рождение ребёнка
19.04.1921
Дочь: Нина Матвеевна
Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1923
Сын: Васильев Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно