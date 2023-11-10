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Васильев Матвей Николаевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1898 по 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
С 1898 по 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Непонятно, кто является его отцом. Им могут быть две персоны. Либо Николай Анисимович Васильев, либо Николай Акимович Васильев.
Бракосочетание
14.07.1920

Жена: Васильева Мария Николаевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №41 о бракосочетании от 14 июля 1920г хлебопашца Васильева Матвея Николаевича 22 лет и Васильевой Марии Николаевны 25 лет (вдова) из с. Верх-Чика.
Рождение ребёнка
19.04.1921

Дочь: Нина Матвеевна

Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.11.1923

Сын: Васильев Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Васильева Мария Николаевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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