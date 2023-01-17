Выготский Лев Семенович
Место рожденияг. Орша, Оршанский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Дата рождения17.11.1896
Дата смерти11.06.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Орша, Оршанский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1897 по 1913
г. Гомель, Гомельская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1913 по 1917
Место жительства
С 1918 по 1924
г. Гомель, Гомельская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1924 по 1934
Смерть
11.06.1934