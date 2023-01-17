Выготский Лев Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выготский Лев Семенович

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Место рождения

г. Орша, Оршанский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь

Дата рождения

17.11.1896

Дата смерти

11.06.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Орша, Оршанский р-н, Витебская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1897 по 1913
г. Гомель, Гомельская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1913 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1924
г. Гомель, Гомельская обл., Республика Беларусь
Место жительства
С 1924 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.06.1934
Москва, город федерального значения Москва
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