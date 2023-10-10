Самсонова (Пестова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова (Пестова) Людмила Васильевна

Самсонова (Пестова) Людмила Васильевна

Место рождения

Демино, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

12.02.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Демино, Тугулымский, Свердловская область
Бракосочетание
10.01.1981

Муж: Самсонов Александр Дорофеевич

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Актовая запись о заключении брака №3 от 10.01.1981 составлена отделом ЗАГС Тугулымского районного совета народных депутатов Свердловской области
Развод
18.01.2010

Муж: Самсонов Александр Дорофеевич

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Актовая запись о разводе №2 от 18.01.2010 составлена отделом ЗАГС Тугулымского района Свердловской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close