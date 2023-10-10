Самсонова (Пестова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1981
Актовая запись о заключении брака №3 от 10.01.1981 составлена отделом ЗАГС Тугулымского районного совета народных депутатов Свердловской области
Развод
18.01.2010
Актовая запись о разводе №2 от 18.01.2010 составлена отделом ЗАГС Тугулымского района Свердловской области