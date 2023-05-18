Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: Юрий

Мать: Марина

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