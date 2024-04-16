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Елизавета Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр феодорович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Иван Александрович

Отец ребёнка: Александр феодорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Феодор Александрович

Отец ребёнка: Александр феодорович

Рождение ребёнка
29.08.1890

Сын: Александр Александрович

Отец ребёнка: Александр феодорович

Рождение ребёнка
26.03.1893

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Александр феодорович

Смерть
Неизвестно

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