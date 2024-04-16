Елизавета Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр феодорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иван Александрович
Отец ребёнка: Александр феодорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Феодор Александрович
Отец ребёнка: Александр феодорович
Рождение ребёнка
29.08.1890
Отец ребёнка: Александр феодорович
Рождение ребёнка
26.03.1893
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Александр феодорович
Смерть
Неизвестно