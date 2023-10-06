Сонин Матвей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
?.10.1850 ст.
Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО Ф-12 ОП.1 Д.1715 Ревизская сказка 1850г. октября 11 дня Тамбовской губернии Лебедянского уезда села Павловского состоящих мужского и женского пола государственных крестьян
Смерть
Неизвестно
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