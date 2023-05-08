Леонтьева Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1942

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942

Отец: Леонтьев Василий Иванович

Мать: Сорванова Марфа Петровна

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