(Плесовских) Орина Радионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Упоминание
1710
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Смерть
Неизвестно