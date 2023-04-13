Кондратенко Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондратенко Никита Емельянович

Отец ребёнка: Кондратенко Емельян Гаврилович

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1854

Муж: Кондратенко Емельян Гаврилович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Кондратенко Емельян Гаврилович

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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