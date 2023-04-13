Кондратенко Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кондратенко Никита Емельянович
Отец ребёнка: Кондратенко Емельян Гаврилович
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Кондратенко Емельян Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно