Пальчикова Чекалина (Сазонова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения09.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1988
Отец: Сазонов Александр Николаевич
Мать: Сазонова ?
Рождение ребёнка
08.02.2015
Дочь: Пальчикова Таисия Романовна
Отец ребёнка: Пальчиков Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалин Демид
Отец ребёнка: Чекалин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекалина Есения
Отец ребёнка: Чекалин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекалин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пальчиков Роман