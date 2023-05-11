Пальчикова Чекалина (Сазонова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова Чекалина (Сазонова) Наталья Александровна

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Место рождения

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

09.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1988

Отец: Сазонов Александр Николаевич

Мать: Сазонова ?

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.02.2015

Дочь: Пальчикова Таисия Романовна

Отец ребёнка: Пальчиков Роман

Трубчевск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалин Демид

Отец ребёнка: Чекалин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекалина Есения

Отец ребёнка: Чекалин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Роман

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