Шевнин Алексей Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнин Алексей Карпович

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Место рождения

Нейво-Рудянка, Кировградский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевнин Карп

Мать: не указана

Нейво-Рудянка, Кировградский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевнин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогожина Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Шевнина Софья Ивановна

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
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