Шевнин Алексей Карпович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевнин Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевнин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевнина Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогожина Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Шевнина Софья Ивановна
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд