Блейхман (Куза) Ефросиния Ивановна
Место рожденияТырнова, Молдавия
Дата рождения1868
Дата смерти10.06.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Тырнова, Молдавия
Смерть
10.06.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния