Блейхман (Куза) Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блейхман (Куза) Ефросиния Ивановна

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Место рождения

Тырнова, Молдавия

Дата рождения

1868

Дата смерти

10.06.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырнова, Молдавия
Смерть
10.06.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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