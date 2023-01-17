Мотрона
Место рождения
Дата рождения27.03.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1824
Отец: Балан Корней
Мать: Марина Афанасьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-LVF6 У сосланого на поселение за воровство Корнея Балана жителя Девицкого крестьянина дворянки жительки Марины Афанасьевой дочери Баланки без мужа род... Показать все
Крещение
27.03.1824
Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно