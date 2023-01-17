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Мотрона

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

27.03.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1824

Отец: Балан Корней

Мать: Марина Афанасьевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-LVF6 У сосланого на поселение за воровство Корнея Балана жителя Девицкого крестьянина дворянки жительки Марины Афанасьевой дочери Баланки без мужа род... Показать все
Крещение
27.03.1824
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно
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