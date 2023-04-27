von Tecklenburg (von Tecklenburg) Elisabeth 1208
Место рожденияTecklenburg, Germany
Дата рожденияОколо 1208
Дата смерти12.11.1268
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1208
Tecklenburg, Germany
Бракосочетание
Около 1225
Рождение ребёнка
1233
Дочь: Von Oldenburg-Wildeshausen Hedwig
Отец ребёнка: Von Oldenburg-Wildeshausen Heinrich IV
Wildeshausen, Oldenburg, Niedersachsen, Germany
Смерть
12.11.1268
Oldenburg, Germany