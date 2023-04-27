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von Tecklenburg (von Tecklenburg) Elisabeth 1208

Место рождения

Tecklenburg, Germany

Дата рождения

Около 1208

Дата смерти

12.11.1268

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1208

Отец: Von Tecklenburg Otto Graf

Мать: Von Schauenburg-Holstein Mechtild 1192

Tecklenburg, Germany
Бракосочетание
Около 1225

Муж: Von Oldenburg-Wildeshausen Heinrich IV

Рождение ребёнка
1233

Дочь: Von Oldenburg-Wildeshausen Hedwig

Отец ребёнка: Von Oldenburg-Wildeshausen Heinrich IV

Wildeshausen, Oldenburg, Niedersachsen, Germany
Смерть
12.11.1268
Oldenburg, Germany
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