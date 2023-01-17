Деминский Ипполит Александрович
Место рожденияг. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Дата рождения16.04.1864
Дата смерти22.10.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1883 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889 по 1912
Смерть
22.10.1912
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1967 по 1883