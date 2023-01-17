Деминский Ипполит Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деминский Ипполит Александрович

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Место рождения

г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина

Дата рождения

16.04.1864

Дата смерти

22.10.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Новомиргород, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1883 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889 по 1912
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
22.10.1912
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1967 по 1883
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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