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Столяров Николай Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1901 год - крестьянин деревни Городище Еропкинской волости Мещовского уезда Калужской губернии.
Рождение ребёнка
30.03.1901 ст.

Сын: Столяров Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Столярова Марфа Константиновна

Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Марфа Константиновна

Смерть
Неизвестно
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