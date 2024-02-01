Костенко Ефимиия Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостенко Ефимиия Селиверстовна

Костенко Ефимиия Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Домненко Прасковья Филаретовна

Отец ребёнка: Костенко Филарет

Рождение ребёнка
1893

Сын: Костенко Петр Филаретович

Отец ребёнка: Костенко Филарет

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Костенко Гана Филаретовна

Отец ребёнка: Костенко Филарет

Рождение ребёнка
1906

Сын: Костенко Яков Филаретович

Отец ребёнка: Костенко Филарет

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Костенко Матрена Филаретовна

Отец ребёнка: Костенко Филарет

Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close