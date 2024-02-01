Костенко Ефимиия Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Домненко Прасковья Филаретовна
Отец ребёнка: Костенко Филарет
Рождение ребёнка
1893
Сын: Костенко Петр Филаретович
Отец ребёнка: Костенко Филарет
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Костенко Гана Филаретовна
Отец ребёнка: Костенко Филарет
Рождение ребёнка
1906
Сын: Костенко Яков Филаретович
Отец ребёнка: Костенко Филарет
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Костенко Матрена Филаретовна
Отец ребёнка: Костенко Филарет
Смерть
1961