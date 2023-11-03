Ярков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Ярков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Яркова ?

Рождение ребёнка
28.12.1931

Дочь: Ямбых Анна Михайловна

Мать ребёнка: Яркова ?

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Ярков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Яркова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Мария Михайлова

Мать ребёнка: Яркова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яркова ?

Смерть
Неизвестно
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