Сидельникова Антонина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидельникова Антонина Антоновна

Место рождения

село Николаевск, Улетского района, Читинской области

Дата рождения

03.06.1923

Дата смерти

22.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

село Николаевск, Улетского района, Читинской области
Рождение ребёнка
21.10.1943

Сын: Сидельников Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Сидельников Григорий Денисович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
22.02.2002
п.Селенгинск, Кабанского района, Бурятия
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