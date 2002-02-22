Сидельникова Антонина Антоновна
Место рождениясело Николаевск, Улетского района, Читинской области
Дата рождения03.06.1923
Дата смерти22.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
село Николаевск, Улетского района, Читинской области
Рождение ребёнка
21.10.1943
Сын: Сидельников Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Сидельников Григорий Денисович
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
22.02.2002
п.Селенгинск, Кабанского района, Бурятия