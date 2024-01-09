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Логин Феоктистов

Место рождения

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

10.10.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1809 ст.

Отец: Феоктист Каллистратов

Мать: Марфа Гаврилова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Восприемник Сава Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Семенова

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Михаил Логинов

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Рождение ребёнка
23.09.1837 ст.

Сын: Каллистрат Логинов

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1839 ст.

Сын: Евфимий Логинов

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
В записи о браке Евфимию 22 года. В метрич. кн. нашла только Евфимия Логинова 1839 г (т е 26 лет на момент брака). Т.е. возможна ошибка. Но Каллистрат Логинов, сын Логина Феоктистова и Марфы Семеново... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1843 ст.

Дочь: Ирина Логинова

Мать ребёнка: Марфа Семенова

Марьино, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
С 1852 по 1859

Жена: Марина Брисова

Смерть
Неизвестно

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