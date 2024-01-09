Логин Феоктистов
Место рождения
Дата рождения10.10.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1809 ст.
Отец: Феоктист Каллистратов
Мать: Марфа Гаврилова
Восприемник Сава Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Михаил Логинов
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
23.09.1837 ст.
Сын: Каллистрат Логинов
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Рождение ребёнка
12.10.1839 ст.
Сын: Евфимий Логинов
Мать ребёнка: Марфа Семенова
В записи о браке Евфимию 22 года. В метрич. кн. нашла только Евфимия Логинова 1839 г (т е 26 лет на момент брака). Т.е. возможна ошибка. Но Каллистрат Логинов, сын Логина Феоктистова и Марфы Семеново... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1843 ст.
Дочь: Ирина Логинова
Мать ребёнка: Марфа Семенова
Бракосочетание
С 1852 по 1859
Жена: Марина Брисова
Смерть
Неизвестно