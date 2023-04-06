Салтыков Спиридон Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Салтыков Василий Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Салтыков Андрей Спиридонов
Мать ребёнка: Салдаева Ирина Перфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салдаева Ирина Перфилова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750