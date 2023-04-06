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Салтыков Спиридон Васильев

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Место рождения

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Салтыков Василий Михайлов

Мать: не указана

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Салтыков Андрей Спиридонов

Мать ребёнка: Салдаева Ирина Перфилова

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салдаева Ирина Перфилова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
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